В Украине начали снижать тарифы на тепло и горячую воду: каким областям не повезло

Тарифы на тепло и горячую воду в Украине начали понижать в начале 2020 года. Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, в среднем декабрьские платежки украинцев уменьшились на 30%. Однако не все области сделали перерасчет цен на тепло и горячую воду.

Как написал премьер-министр Украины, перерасчет провели 132 предприятие теплокоммунэнерго в 124 городах страны, в том числе и 16 областных центров. Повезло жителям Винницы, Луцка, Днепра, Житомира, Запорожья, Кропивницкого, Львова, Ровно, Тернополя, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска, Киева.

"Так, к примеру, за декабрь 2019 года уменьшены платежки для населения: сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам - от 80 гривен в Киевской обл. и до 292 гривен во Львовской области; по 2-комнатным квартирам - от 110 гривен в Черниговской области, до 435 гривен в Днепропетровской области; по 3-комнатным квартирам - от 140 гривен в Днепропетровской области, до 563 гривен в Ровенской области", - сообщил Алексей Гончарук.

Он добавил, что в Тернополе потребители получили скидку за услуги теплоснабжения за весь отопительный сезон, с октября 2019 года. Снижение тарифов на тепло и горячую воду стало возможным благодаря тому, что снизились цены на газ.

А вот пяти областям Украины не повезло – там местные власти не стали пересматривать тарифы, так как вместо газа там используют другие энергоносители для отопления. Это – Николаев, Полтава, Сумы, Черкассы и Черновцы.

