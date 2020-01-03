Никаких поборов: в родильных домах Украины запретят брать деньги с рожениц

В Украине роды станут бесплатными (Коллаж РБК-Украина)

Услуги за обычные роды и кесарево сечение будут бесплатными

В Украине станут бесплатными услуги в родильных домах. С 1 апреля 2020 года за каждую роженицу Национальная служба здоровья будет выплачивать медицинским учреждениям 8500 гривен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сумму, которая будет выделяться на одну женщину, будет входить: физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях. Если в больнице попытаются потребовать деньги с роженицы или ее родных за стандартные услуги – то такой роддом потеряет контракт с НСЗУ.

Как рассказала молодая мама Оксана, ей в прошлом году за роды в Киеве пришлось выложить крупную сумму денег. Ей сообщили расценки, как только она переступила порог роддома. Обычные роды ей обошлись в 8 тысяч гривен, а если бы она заранее выбрала врача – то точно такая же бы услуга обошлась в 15,5 тысяч гривен. Кесарево сечение и отдельная палата – 36 тысяч гривен. И как утверждает Оксана, цены в Киеве даже ниже, чем в Одессе.

"У нас система медицинского рэкета. Есть ли у тебя деньги – никого не волнует", - рассказала женщина.

Национальная служба здоровья Украины сделала в 2020 году роды одним из приоритетных направлений. Все медицинские учреждения, которые выполнят условия НСЗУ, будут получать за каждую роженицу 8500 гривен. В эту сумму входит весь пакет медицинской помощи для роженицы, включая по необходимости сложные ситуации и кесарево сечение. Сумму специально не увеличивали, чтобы у больниц не было соблазна назначать кесарево чаще и больше зарабатывать.

Дополнительно зарабатывать в роддомах смогут, например, на палатах улучшенного типа. За них в среднем нужно доплачивать две-три тысячи гривен и еще тысячу отдельно – за питание. Личный врач с 1 апреля также будет стоить дополнительную сумму, но она будет фиксированной и с нее будут уплачиваться налоги.

Как признался главврач одного из родильных домов столицы, в Киеве уже началась конкуренция за рожениц. Начали обновлять палаты, делать ремонты, приводить в порядок оборудование. С апреля наибольшее финансирование получать те роддома, которые чаще выбирают женщины, так как место жительства теперь не имеет значения.

В Украине обычные роды станут бесплатными - когда заработает услуга