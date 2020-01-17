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Тарифы в Украине: кого ждет разочарование в платежках

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 13:16
Тарифы в Украине: кого ждет разочарование в платежках
Тарифы на газ в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Тарифы на газ опустят не всем пользователям в Украине

Тарифы в Украине на газ начали снижаться, и в январе многие пользователи ожидают получить платежки за тепло с перерасчетом. Однако повезет далеко не всем потребителям в Украине.

Украинские ТЭЦ и котельные в январе 2020 года сделали перерасчет за тепло. Согласно отчетам из разных городов, тарифы на тепло в разных городах понизили в среднем на 15-30%, а сами платежки должны были уменьшится на 300-600 гривен, пишет издание Vesti.

Несмотря на то, что согласно принятому постановлению Кабинета министров №1082, где рекомендовалось пересмотреть тарифы только на тепло, некоторые города решили пересмотреть также цены на теплую воду. Как считают власти, тарифы можно снизить благодаря тому, что снизилась цена на газ. В декабре 2018 года тысяча кубов газа обходилась в 7482 гривны, а в 2019 году – 5132 гривны, что и дало возможность уменьшить платежки. Постановление имело только рекомендованный характер, так как Кабинет министров не имеет права указывать городам на перерасчет.

Пользователи во многих городах отмечают, что действительно платежки за газ стали меньше. В Киеве сумма з газ уменьшилась в среднем на 300 гривен, в Одессе - на 200 гривен.

Однако повезет далеко не всем пользователям. В Украине есть производители тепла, которые не стали делать перерасчет, так как используют альтернативные источники тепла – уголь, дрова. Постановление Кабмина распространяется только на тех, кто использует газ.

К примеру, Славянская ТЭС использует основным топливом для электро и теплоэнергии уголь.

Кроме того, эксперты считают, что снижение цен было разовой акцией, так как с января в Украине начал действовать энерго рынок. В декабре стоимость тысячи кубов была 5132 гривны, а вот на весь остальной отопительный сезон цена будет выше – 6960 за тысячу кубов. В февральских платежках цена за тепло скорее всего снова вырастет.

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