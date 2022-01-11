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В Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенность

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Вторник 11 января 2022 18:10
В Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенность Редкую монету в 50 гривен продают в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине за 27 тысяч продают монету номиналом в 50 гривен. Такая монета изготовлена из серебра и является памятной.

Так, она была выпущена в честь визита Вселенского патриарха Варфоломея I в 2008 году, говорится на аукционе Violity.

В частности, монета была выпущена тиражом до 1000 штук с такими параметрами:

  • масса-500 г;
  • диаметр - 85 мм.

Выпущена монета в 2008 году. На ней изображены:

  • Патриарх Варфоломей I, приезжавший тогда в Украину для участия в мероприятиях к 1020-й годовщине Крещения Руси;
  • Виктор Ющенко, который в то время был президентом Украины.

По словам владельца монеты, она не подвергалась реставрации. К тому же к ней прилагается соответствующий сертификат с технической информацией.

В Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенностьВ Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенностьВ Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенностьВ Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенностьВ Украине продают редкую монету в 50 гривен (violity)

Ранее мы сообщали, что за такой украинской копейкой охотятся коллекционеры готовы платить 26 тысяч.

Также сообщалось, что в Украине 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.

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