В Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги: в чем ее особенность

Редкую монету в 50 гривен продают в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине за 27 тысяч продают монету номиналом в 50 гривен. Такая монета изготовлена из серебра и является памятной.

Так, она была выпущена в честь визита Вселенского патриарха Варфоломея I в 2008 году, говорится на аукционе Violity.