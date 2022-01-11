В Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші: у чому її особливість
Рідкісну монету у 50 гривень продають в Україні (колаж РБК-Україна)
В Україні за 27 тисяч продають монету номіналом у 50 гривень. Така монета виготовлена зі срібла і є пам'ятною.
Так, вона була випущена на честь візиту Вселенського патріарха Варфоломія I у 2008 році, йдеться на аукціоні Violity.
Зокрема, монета була випущена тиражем до 1000 штук із такими параметрами:
- маса – 500 г;
- діаметр – 85 мм.
Випущено монету у 2008 році. На ній зображені:
- Патріарх Варфоломій I, який приїжджав тоді в Україну для участі у заходах до 1020-ї річниці Хрещення Русі;
- Віктор Ющенко, який на той час був президентом України.
За словами власника монети, вона не зазнавала реставрації. До того ж до неї додається відповідний сертифікат із технічною інформацією.
В Україні продають рідкісну монету у 50 гривень (violity)
Раніше ми повідомляли, що за такою українською копійкою полюють колекціонери, готові платити 26 тисяч.
Також повідомлялося, що в Україні 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.