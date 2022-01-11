В Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші: у чому її особливість

Рідкісну монету у 50 гривень продають в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні за 27 тисяч продають монету номіналом у 50 гривень. Така монета виготовлена зі срібла і є пам'ятною.

Так, вона була випущена на честь візиту Вселенського патріарха Варфоломія I у 2008 році, йдеться на аукціоні Violity.