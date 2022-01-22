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В Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенность

Автор: Татьяна Самарук

В Украине монету в 5 копеек продают за 7500 грн. В частности, она выпущена в 1992 году и является очень редкой.

Монету продают на специализированном аукционе Violity

Продавец рассказал, тираж монеты составлял менее 300 экземпляров.

Также она отлита из немагнитной стали, тогда как "обычные" 5-копеечные монеты выплавляются из нержавеющей стали.

Отметим, что продавец не указывает монета подвергалась реставрации и в каком состоянии сейчас. Однако, на фото видно, что потертостей и вмятин на ней нет.

Данная монета была выпущена в 1992 году.

"Пробные 5 копеек 1992 года. Немагнитная сталь. Степень редкости – 7 из 7", - говорится в лоте.

В Украине продают уникальные 5 копеек (violity)

Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги.

Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.

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