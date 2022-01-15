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За эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму: как выглядит монета

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 18:53
За эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму: как выглядит монета В Украине продают уникальные 50 копеек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продают уникальные 50 копеек. В частности, монета 2003 года выпуска и за нее предлагают 2 900 гривен или 107 долларов.

Соответствующий лот опубликовали на онлайн-аукционе Violity.

В чем уникальность монеты

Так, уникальность этой монеты в том, что она была выпущена специально для наборов 2003 года, но в обращение они не пошли.

Сама монета нечищеная и немытая, материалом для создания монеты послужила бронза из алюминия.

Отметим, что за данным лотом следит 35 человек.

К тому же монету можно приобрести лично у продавца в Киеве, или получить почтой.

За эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму: как выглядит монетаЗа эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму: как выглядит монета

В украине продают уникальные 50 копеек (violity)

Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги. Уникальность монеты заключается в том, что она изготовлена из серебра и является памятной.

Также мы писали, что в Украине 2 гривны могут принести немалую сумму.

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