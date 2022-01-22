В Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливість

В Україні монету в 5 копійок продають за 7500 грн. Зокрема, вона випущена в 1992 році і є дуже рідкісною.
Монету продають на спеціалізованому аукціоні Violity
Продавець розповів, тираж монети становив менше ніж 300 екземплярів.
Також вона відлита з немагнітної сталі, тоді як "звичайні" 5-копійчані монети виплавляються з нержавіючої сталі.
Зазначимо, що продавець не вказує чи монета зазнавала реставрації та в якому стані зараз. Однак, на фото видно, що потертостей та вм'ятин на ній немає.
Дана монета була випущена у 1992 році.
"Пробні 5 копійок 1992 року. Немагнітна сталь. Ступінь рідкості – 7 із 7", – йдеться у лоті.
В Україні продають унікальні 5 копійок (violity)
Раніше ми повідомляли, що в Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші.
Також ми писали, що за ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму.