ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенность

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 20:25
В Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенность В Украине продают уникальные 5 копеек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине монету в 5 копеек продают за 7500 грн. В частности, она выпущена в 1992 году и является очень редкой.

Монету продают на специализированном аукционе Violity

Продавец рассказал, тираж монеты составлял менее 300 экземпляров.

Также она отлита из немагнитной стали, тогда как "обычные" 5-копеечные монеты выплавляются из нержавеющей стали.

Отметим, что продавец не указывает монета подвергалась реставрации и в каком состоянии сейчас. Однако, на фото видно, что потертостей и вмятин на ней нет.

Данная монета была выпущена в 1992 году.

"Пробные 5 копеек 1992 года. Немагнитная сталь. Степень редкости – 7 из 7", - говорится в лоте.

В Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенностьВ Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенностьВ Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенностьВ Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенность

В Украине продают уникальные 5 копеек (violity)

Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги.

Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.

Читайте РБК-Украина в Google News
монета
LITE
Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022
Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022