В Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч: как она выглядит и в чем особенность
В Украине монету в 5 копеек продают за 7500 грн. В частности, она выпущена в 1992 году и является очень редкой.
Монету продают на специализированном аукционе Violity
Продавец рассказал, тираж монеты составлял менее 300 экземпляров.
Также она отлита из немагнитной стали, тогда как "обычные" 5-копеечные монеты выплавляются из нержавеющей стали.
Отметим, что продавец не указывает монета подвергалась реставрации и в каком состоянии сейчас. Однако, на фото видно, что потертостей и вмятин на ней нет.
Данная монета была выпущена в 1992 году.
"Пробные 5 копеек 1992 года. Немагнитная сталь. Степень редкости – 7 из 7", - говорится в лоте.
В Украине продают уникальные 5 копеек (violity)
Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 50 гривен продают за бешеные деньги.
Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.