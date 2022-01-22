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В Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливість

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Субота 22 січня 2022 20:25
В Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливість В Україні продають унікальні 5 копійок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні монету в 5 копійок продають за 7500 грн. Зокрема, вона випущена в 1992 році і є дуже рідкісною.

Монету продають на спеціалізованому аукціоні Violity

Продавець розповів, тираж монети становив менше ніж 300 екземплярів.

Також вона відлита з немагнітної сталі, тоді як "звичайні" 5-копійчані монети виплавляються з нержавіючої сталі.

Зазначимо, що продавець не вказує чи монета зазнавала реставрації та в якому стані зараз. Однак, на фото видно, що потертостей та вм'ятин на ній немає.

Дана монета була випущена у 1992 році.

"Пробні 5 копійок 1992 року. Немагнітна сталь. Ступінь рідкості – 7 із 7", – йдеться у лоті.

В Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливістьВ Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливістьВ Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливістьВ Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч: як вона виглядає і в чому особливість

В Україні продають унікальні 5 копійок (violity)

Раніше ми повідомляли, що в Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші.

Також ми писали, що за ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму.

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