Когда в Украине могут забрать авто на штрафплощадку: в полиции назвали основания

Водителей предупреждают о наказаниях за нарушение ПДД и санкциях за парковку в неположенном месте - в частности, эвакуацию авто на штрафстоянку. В Украине вернуть свой транспорт можно только после того, как штраф, услуги эвакуатора и самой штрафплощадки будут полностью оплачены.

Чтобы не тратить деньги и нервы, автовладельцам подробно рассказали, в каких случаях инспекторы имеют право увезти вашего "железного коня".

К слову, стоянка в непозволительной месте "обойдется" примерно в 2 тысячи гривен.

Патрульная полиция Киева на странице в Facebook привела список запрещенных мест и объяснила процедуру возврата машины.

"Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует знать основания эвакуации и быть внимательным и не нарушать ПДД", - говорится в сообщении.

В каких случаях авто могут эвакуировать

Если транспорт оставили на проезжей части на 2-й или 3-й полосе;

За парковку на ж/д переездах, на трамвайных путях, на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

Если машину оставили на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон (кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении);

Если припарковали на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

Если оставили на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, меньше чем 3 м;

За парковку ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

При парковке ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

Если оставили в местах, где становится невозможным встречный разъезд или объезд авто, которое остановилось;

При парковке ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

Когда авто из-за своего расположения делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов;

При парковке на выделенной полосе для движения общественного транспорта;

При парковке на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

Если авто препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения ЧП или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

Если машина нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что она блокирует проезд по двум или более полосам движения;

Безосновательно на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки водителями с инвалидностью или водителями, которые перевозят людей с инвалидностью;

Без законных оснований на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки электромобилей. К слову, в таких случаях будут также штрафовать на сумму до 510 гривен

Куда обращаться в Киеве, если транспорт эвакуировали на штрафстоянку

Нужно оплатить штраф, услугу эвакуатора и штрафплощадки. Для этого нужно посетить столичное управления патрульной полиции (ул. Народного Ополчения, 9). Возле входа установлен терминал электронной очереди. Нужно взять талончик и дождаться своей очереди. После этого автовладельцу предоставят все необходимые реквизиты для оплаты штрафа и услуг эвакуации. Только после их уплаты можно забрать свой транспорт со штрафплощадки.

Добавим, что если владелец авто появился на месте эвакуации, где присутствовали работники Нацполиции, то он может обратиться к ним. Если эти работники эвакуировали его автомобиль, то они на месте выносят админпостановление за нарушение ПДД и отдают копию акта об эвакуации.

Если ваше авто в Киеве эвакуировали инспекторы по парковке - на терминале нажмите "Эвакуация КГГА".

Если же машину "забрали" патрульные - нужно нажать "Административная практика".

"Если вы не знаете, какое подразделение эвакуировало ваше авто - позвоните на службу 102, или на горячую линию патрульной полиции по телефону (044) 287-82-82", - рассказали в патрульной полиции Киева.