В Украине могут ввести новый праздник - в честь борща: когда и как предлагают отмечать

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №6361, инициатива установления Дня украинского борща - дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией - "призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, притяжение культурной традиции".

Нардепы отметили, что борщ - это не только традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности, имеющий, в том числе, историческое, географическое и геополитическое значения.

Как и когда хотят отмечать праздник в честь борща

День украинского борща предлагают отмечать на государственном уровне.

Предлагаемая дата для празднования - ежегодно во вторую субботу сентября.

Законодатели рекомендуют Кабмину разработать с привлечением общественности и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского борща, предусмотрев, в частности:

проведение ежегодных мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины;

проведение в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, как готовили это блюдо разные поколения украинцев, его влияние на общественную жизнь.

Соавтор инициативы народный депутат Ольга Стефанишина в своем Facebook обратила внимание, что украинский борщ - не просто блюдо национальной кухни, а также "частица нашей ДНК".

"Представьте: ежегодно во вторую субботу сентября будут проводиться фестивали, соревнования, лекции и дискуссии о феномене украинского борща. Его будут обсуждать в школах, заведениях питания и заведениях культуры! В этот день (но не только) мы будем готовить, кушать, обмениваться рецептами блюда", - говорится в публикации.

Проект об установлении Дня украинского борща был подан 24 депутатам. Среди авторов документа, в частности, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, глава подкомитета по вопросам культурной политики данного Комитета Николай Княжицкий, член этого Комитета, бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, и другие депутаты из разных фракций.