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Минкульт хочет отменить перенос выходных дней из-за двух праздников: названы даты

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 17:14
Минкульт хочет отменить перенос выходных дней из-за двух праздников: названы даты Фото: Участники акции "Марш женщин 2020" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Украине решили отменить практику переноса выходных дней на будние из-за некоторых праздников. Нововведения будет касаться только Международного дня борьбы за права женщин и Дня труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала 1+1.

Ткаченко рассказал, что в сентябре в его ведомстве активно обсуждался вопрос о возможном прекращении перенесений выходных на будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Однако данное нововведение будет касаться только двух дат.

Речь идет о 8 марта и 1 мая. Министр пояснил, что если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то они не будут переноситься на ближайшие будние дни.

"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", - уточнил министр.

Каких праздников не коснутся нововведения

"Все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха, Троица - остаются так, как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", - подчеркнул министр культуры и информационной политики.

В заключение Ткаченко добавил, что официального финального документа по этому вопросу пока нет.

Напомним, на новогодние и рождественские праздники украинцев ждет много выходных, которые начнутся уже с конца декабря.

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