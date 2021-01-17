Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща: пошаговое приготовление

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща. Традиционное блюдо победитель шоу МастерШеф рекомендует готовить на свиных ребрах. Но есть секрет: мясо предварительно следует запечь в духовке, а для вкуса можно добавить вяленых груш.
На подготовку и приготовление у вас уйдет около полутора часов, и кулинар уверен, что вы не пожалеете. Рецепт борща можно найти на личном сайте Евгения Клопотенко.
Для украинского борща на свиных ребрах понадобятся такие ингредиенты (на 8-10 порций):
Пошаговое приготовление борща:
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки. Корень сельдерея (¼ шт.) промойте и нарежьте произвольными кусками, чистить его не надо. Морковь (1-2 шт.) порежьте такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь, половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут.
Запеките ребра в духовке
Приготовьте зажарку - это сердце любого борща. Возьмите сладкий перец (1 шт.), порежьте небольшим кубиком, томаты (2 шт.) и лук (вторую половину) порежьте мелким кубиком.
Приготовьте овощи для зажарки
Нарежьте перец, томаты и лук и обжарьте овощи на сковороде с 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими. Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 минут.
Добавьте в зажарку томатную пасту и томатный сок
Затем добавьте одну свеклу, натертую на крупной терке, тушите еще 3-4 минуты.
С другой свеклы выжмите сок на соковыжималке или просто натрите ее на мелкую терку. Добавьте свеклу в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.
Завершите зажарку добавлением свеклы
Добавьте в бульон свеклу и специи
Нарежьте 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в кастрюлю.
Переложите готовую зажарку в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и тоже добавьте в кастрюлю.
Положите в борщ картофель и зажарку
Капусту (¼ кочана) нашинкуйте и отставьте - ее мы будем добавлять к борщу в конце приготовления.
Капусты понадобиться четверть кочана
По желанию можно добавить в борщ консервированную фасоль по вкусу.
Добавьте копченые или вяленые груши (1-2 шт.). Они придадут вашему борщу приятный вкус дымка.
Фасоль в борщ можно добавлять по желанию
Вяленые груши придадут борщу пикантности
В конце приготовления добавьте в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте ему настояться не менее 30 минут. Подавайте борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа.
Евгений Клопотенко напоследок посоветовал хранить борщ в холодильнике и помнить, что на второй день он вкуснее.
Видеорецепт борща от Евгения Клопотенко (видео: youtube.com)
Ранее Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом праздничных блюд.
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