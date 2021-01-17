Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща: пошаговое приготовление

Рецепт украинского борща от Евгения Клопотенко (иллюстративное фото: freepik)

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща. Традиционное блюдо победитель шоу МастерШеф рекомендует готовить на свиных ребрах. Но есть секрет: мясо предварительно следует запечь в духовке, а для вкуса можно добавить вяленых груш.

На подготовку и приготовление у вас уйдет около полутора часов, и кулинар уверен, что вы не пожалеете. Рецепт борща можно найти на личном сайте Евгения Клопотенко.

Для украинского борща на свиных ребрах понадобятся такие ингредиенты (на 8-10 порций):

Свиные ребра - 400-500 г.

Свекла - 2 шт.

Томат - 2 шт.

Корень сельдерея - ¼ шт.

Капуста - ¼ кочана.

Картофель - 3-4 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Лук - 1 шт.

Груша (копченая) - 1-2 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Душистый перец - 3 горошины.

Чеснок - 1 головка.

Сладкий перец - 1 шт.

Томатный сок - 200 мл.

Сливочное масло - 30 г.

Томатная паста - 2 ст. л.

Консервированная фасоль (по желанию).

Вода - 3 л.

Соль - по вкусу.

Пошаговое приготовление борща:

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки. Корень сельдерея (¼ шт.) промойте и нарежьте произвольными кусками, чистить его не надо. Морковь (1-2 шт.) порежьте такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь, половину нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут.

Запеките ребра в духовке

Приготовьте зажарку - это сердце любого борща. Возьмите сладкий перец (1 шт.), порежьте небольшим кубиком, томаты (2 шт.) и лук (вторую половину) порежьте мелким кубиком.

Приготовьте овощи для зажарки

Нарежьте перец, томаты и лук и обжарьте овощи на сковороде с 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими. Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 минут.

Добавьте в зажарку томатную пасту и томатный сок

Затем добавьте одну свеклу, натертую на крупной терке, тушите еще 3-4 минуты.

С другой свеклы выжмите сок на соковыжималке или просто натрите ее на мелкую терку. Добавьте свеклу в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.

Завершите зажарку добавлением свеклы

Добавьте в бульон свеклу и специи

Нарежьте 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в кастрюлю.

Переложите готовую зажарку в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и тоже добавьте в кастрюлю.

Положите в борщ картофель и зажарку

Капусту (¼ кочана) нашинкуйте и отставьте - ее мы будем добавлять к борщу в конце приготовления.

Капусты понадобиться четверть кочана

По желанию можно добавить в борщ консервированную фасоль по вкусу.

Добавьте копченые или вяленые груши (1-2 шт.). Они придадут вашему борщу приятный вкус дымка.

Фасоль в борщ можно добавлять по желанию

Вяленые груши придадут борщу пикантности

В конце приготовления добавьте в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте ему настояться не менее 30 минут. Подавайте борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа.

Евгений Клопотенко напоследок посоветовал хранить борщ в холодильнике и помнить, что на второй день он вкуснее.

Видеорецепт борща от Евгения Клопотенко (видео: youtube.com)

Ранее Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом праздничных блюд.

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