В Україні можуть запровадити нове свято - на честь борщу: коли і як пропонують відзначати

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту №6361, ініціатива встановлення Дня українського борщу - дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу і таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією - "покликана забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції".

Нардепи зазначили, що борщ - це не тільки традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності, що має, серед іншого, історичне, географічне та геополітичне значення.

Як і коли хочуть відзначати свято на честь борщу

День українського борщу пропонують відзначати на державному рівні.

Пропонована дата для святкування - щорічно в другу суботу вересня.

Законодавці рекомендують Кабміну розробити із залученням громадськості та затвердити комплексний план заходів щодо відзначення на державному рівні Дня українського борщу, передбачивши, зокрема:

проведення щорічних заходів, фестивалів та змагань з приготування традиційного українського борщу в усіх регіонах України;

проведення в навчальних закладах, закладах культури та харчування тематичних заходів, лекцій, дискусій про феномен українського борщу, його культурологічну складову, як готували цю страву різні покоління українців, його вплив на суспільне життя.

Співавтор ініціативи народний депутат Ольга Стефанишина у своєму Facebook звернула увагу, що український борщ - не просто страва національної кухні, а також "частинка нашої ДНК".

"Уявіть: щороку в другу суботу вересня будуть проводитися фестивалі, змагання, лекції та дискусії про феномен українського борщу. Його обговорюватимуть у школах, закладах харчування та закладах культури! У цей день (але не лише) ми будемо готувати, їсти, обмінюватись рецептами страви.", - йдеться в публікації.

Проект про встановлення Дня українського борщу був поданий 24 депутатам. Серед авторів документа, зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, голова підкомітету з питань культурної політики даного комітету Микола Княжицький, член цього Комітету, колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович, та інші депутати з різних фракцій.