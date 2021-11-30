В Україні можуть запровадити нове свято - на честь борщу: коли і як пропонують відзначати

В Україні може з'явитися нове свято, присвячене знаменитій національній страві - борщу. Відповідну законодавчу ініціативу "Проект постанови про встановлення Дня українського борщу" внесла група народних депутатів.
Про це 30 листопада йдеться на сайті Верховної Ради.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту №6361, ініціатива встановлення Дня українського борщу - дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу і таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією - "покликана забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції".
Нардепи зазначили, що борщ - це не тільки традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності, що має, серед іншого, історичне, географічне та геополітичне значення.
День українського борщу пропонують відзначати на державному рівні.
Пропонована дата для святкування - щорічно в другу суботу вересня.
Законодавці рекомендують Кабміну розробити із залученням громадськості та затвердити комплексний план заходів щодо відзначення на державному рівні Дня українського борщу, передбачивши, зокрема:
Співавтор ініціативи народний депутат Ольга Стефанишина у своєму Facebook звернула увагу, що український борщ - не просто страва національної кухні, а також "частинка нашої ДНК".
"Уявіть: щороку в другу суботу вересня будуть проводитися фестивалі, змагання, лекції та дискусії про феномен українського борщу. Його обговорюватимуть у школах, закладах харчування та закладах культури! У цей день (але не лише) ми будемо готувати, їсти, обмінюватись рецептами страви.", - йдеться в публікації.
Проект про встановлення Дня українського борщу був поданий 24 депутатам. Серед авторів документа, зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, голова підкомітету з питань культурної політики даного комітету Микола Княжицький, член цього Комітету, колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович, та інші депутати з різних фракцій.
Раніше повідомлялося, що Мінкульт України хоче скасувати перенесення вихідних днів через два свята - Міжнародного Дня боротьби за права жінок та Дня праці.
Нагадаємо, що перед цим Українська пенсіонерка розсекретила рецепт найвідомішого у світі борщу. Її рецепт опублікував The New York Times.
Також ми писали про те, що відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу.