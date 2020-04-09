В Украине лишат субсидии до 20% льготников: кому не повезет

Субсидии в Украине и расходы на выплату льгот могут сократить на 8,240 миллиарда гривен - соответствующая инициатива правительства подана в Верховную Раду (норма заложена в проекте изменений в госбюджет-2020) на голосование.

Кроме того, в Министерстве социальной политики озвучили неутешительный прогноз, согласно которому некоторых льготников могут лишить денежной помощи от государства на коммуналку уже этой осенью - с начала нового отопительного сезона.

По словам директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, речь идет об 15-20% получателей субсидии. Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо".

Кто именно может потерять субсидию

"В первую очередь их могут потерять владельцы новых автомобилей - младше 5 лет", - заявил он.

Музыченко добавил, что достаточно самого факта наличия авто, со дня выпуска которого прошло меньше времени.

"Это достаточно дорогая вещь", - отметил чиновник.

Также прекратить выплату субсидии могут владельцам жилья с большой квадратурой. В частности - квартир на 120 квадратных метров, и домов на 200 "квадратов".

"Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть там, где активно проживает большое количество граждан", - заявил Музыченко.

По убеждению чиновника, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий. Кроме того, предусматривается больше стимулов для того, чтобы "наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали".

Как сообщалось ранее, правительство упростило процедуру предоставления субсидий гражданам, которые из-за карантина стали безработными.

Напомним, что с начала текущего года выросла задолженность населения за коммунальные услуги. Так, по состоянию на 1 марта, по данным Госстата, задолженность составляет 32,69 млрд гривен.