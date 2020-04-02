В Минрегионе рассказали, сколько задолжало население за потребленные ЖК услуги

Фото: Алексей Чернышев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Наибольшая задолженность у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей

С начала текущего года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, по состоянию на 1 марта 2020 года по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность составляет 32,69 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей.

"Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан и это уже ощущается во всех сферах, в частности, в ЖКУ", - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Ранее Чернышов рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Также сообщалось, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматического лишения прав на субсидию.