В Україні позбавлять субсидії до 20% пільговиків: кому не пощастить

Субсидії в Україні та витрати на виплату пільг можуть скоротити на 8,240 мільярда гривень - відповідну ініціативу уряду подали до Верховної Ради (норма закладена в проекті змін до держбюджету-2020) на голосування.

Крім того, у Міністерстві соціальної політики озвучили невтішний прогноз, згідно з яким деяких пільговиків можуть позбавити грошової допомоги від держави на комуналку вже цієї осені - з початку нового опалювального сезону.

За словами директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченка, йдеться про 15-20% отримувачів субсидії. Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо".

Хто саме може втратити субсидію

"В першу чергу їх можуть втратити власники нових автомобілів - молодші 5 років", - заявив він.

Музиченко додав, що достатньо самого факту наявності автівки, з дня випуску якої пройшло менше часу.

"Це досить дорога річ", - зазначив чиновник.

Також припинити виплату субсидії можуть власникам житла з великою квадратурою. Зокрема - квартир на 120 квадратних метрів та будинків на 200 "квадратів".

"Але є виняток для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу - тобто там, де активно проживає велика кількість громадян", - заявив Музиченко.

На переконання посадовця, нові правила призначення субсидій повинні підвищити ефективність програми житлових субсидій. Крім того, передбачається більше стимулів для того, щоб "наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування і отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували".

Як повідомлялося раніше, уряд спростив процедуру надання субсидій громадянам, які через карантин стали безробітними.

Нагадаємо, що з початку поточного року зросла заборгованість населення за комунальні послуги. Так, станом на 1 березня, за даними Держстату, заборгованість становить 32,69 млрд гривень.