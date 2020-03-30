Правительство предложило существенно сократить расходы на субсидии

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2020 году расходы на субсидии урежут на 17%

Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году предлагается сократить на 8,240 млрд грн. Соответствующая норма заложена в проекте измненений в государственный бюджет на 2020 год, который правительство подало в Верховную раду (проект №3279).

Согласно документу, расходы на выплату льгот и жилищных субсидий планируется установить на уровне 39,330 млрд грн, в то время как сейчас они составляют 47,570 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров 29 марта подал в Верховную раду законопроект Кабмина по изменений в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. Для упрощенного получения субсидий граждане должны зарегистрироваться в службе занятости и это возможно сделать онлайн.