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Карантин в Украине: как получить субсидию

STYLERЖизнь    31.03.2020 - 07:31
Карантин в Украине: как получить субсидию
Как получить субсидию в условиях карантина (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин стал причиной того, что украинцы вынуждены сидеть дома

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 3 апреля, о потом его продлили до 24 числа. На это время в стране закрыты все развлекательные центы, спортзалы и места, где собирается обычно много людей. Кроме того, ограничен общественный транспорт, а метро и вовсе закрыто.

Правительство решило хоть как-то помочь гражданам, которые из-за карантина стали безработными. Кабинет министров упростил процедуру предоставления субсидий.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что правительство делает все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям получить субсидии.

Чтобы получить субсидию тем, кто потерял работу, необходимо стать на учет в Центр занятости как безработным.

Кроме того, в Кабмине планируют компенсировать получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен в период карантина.

Стоит отметить, что все, кто имеют право на субсидию, могут оформить ее онлайн. Для этого нужно:

  • Зайти на сайт Минсоцполитики;
  • Зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID;
  • Заполнить заявление о назначении субсидии;
  • Заполнить декларацию о доходах и расходах.

Отметим, что в прошлом году средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1 200 гривен, размер льготы - 750 гривен.

Напомним, что выплаты из-за коронавируса дадут не всем.

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