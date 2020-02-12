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В Украине курильщикам приготовили "сюрприз": жесткий закон о сигаретах

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 07:32
В Украине курильщикам приготовили "сюрприз": жесткий закон о сигаретах
В Украине могут принять новый закон о сигаретах (фото: РБК-Украина)

В Украине могут принять довольно суровый закон о продаже сигарет

Сигареты в Украине могут исчезнуть с витрин навсегда. Дело в том, что в Верховной раде внесли новый законопроект, согласно которому пачки не смогут лежать на прилавках, об их наличии нужно будет уточнять у продавца. Также планируется полный запрет продажи табака лицам, не достигшим 21 года. Электронных сигарет это будет также касаться.

"Как это будет выглядеть. Стоит киоск с надписью "табак". Никаких торговых марок, рекламных плакатов. Человек может подойти и конкретно спросить: "Такие-то сигареты есть?". Все будет спрятано под прилавками. Никто ничего не сможет рассмотреть", – рассказал изданию "Сегодня" Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Изменения коснутся также дизайна пачки сигарет. На ней больше не будет картинок и ярких надписей. Все будет сделано одним шрифтом. Кстати, все упаковки будут в коричнево-зеленых цветах, также на них будут изображены болезни, которые провоцирует курение.

Минздрав должен подготовить 14 вариантов текста и фотографий, которые будут сменяться на упаковках ежегодно.

К слову, электронные сигареты перестанут быть такими доступными. В данный момент устройство может купить даже школьник, но вскоре такой вариант будет невозможен.

Если закон все-таки примут, купить электронные сигареты смогут только те, кто достиг 21 года. Курить в общественных местах тоже будет запрещено, хотя официально этот запрет есть и сейчас.

Напомним, что Кабмин предлагает запретить вкусовые добавки в сигаретах.

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