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Удивительное открытие: развенчан популярный миф о реакции легких на курение

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 22:01
Удивительное открытие: развенчан популярный миф о реакции легких на курение
Ученые развенчали еще один миф о курении (фото: freepik.com)

Ученые развенчали один из самых популярных мифов о курении

Курение сигарет является очень пагубной привычкой. Ни для кого не секрет, что это очень губительно влияет на весь организм человека. Британские ученые сделали удивительное открытие, что легкие человека могут сами очищаться, если бросить курить. Они способны излечит канцерогенные мутации, вызванные табаком.

Ранее мутации, приводящие к раку легких, считались перманентными даже у тех, кто оставлял пачку сигарет в прошлом. Как сообщает журнал Nature, ученые выяснили, что неповрежденные клетки легких способны восстанавливать легкие. Такой эффект наблюдали даже у самых заядлых курильщиков, которые были с сигаретами более 35 лет прежде чем навсегда с ними расстаться.

Как известно, химические элементы, содержащиеся в табаке, разрушают ДНК клеток легких, которая в итоге мутирует, медленно превращая их из здоровых в канцерогенные.

По словам ученых, исследования показали, что это происходит в легких курильщика еще до возникновения рака. Некоторые клетки остаются нетронутыми и когда курильщик отказывается от никотина, именно эти клетки начинают расти и замещать поврежденные клетки в легких.

Специалисты пришли к открытию, что у отказавшихся от курения до 40% клеток в легких могут выглядеть ровно так же, как у людей, никогда не куривших.

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