ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні курцям приготували "сюрприз": жорсткий закон про сигарети

STYLERЖиття    12.02.2020 - 07:32
В Україні курцям приготували "сюрприз": жорсткий закон про сигарети
В Україні можуть ухвалити новий закон про сигарети (фото: РБК-Україна)

В Україні можуть прийняти досить суворий закон про продаж сигарет

Сигарети в Україні можуть зникнути з вітрин назавжди. Справа в тому, що у Верховній раді внесли новий законопроект, згідно з яким пачки не зможуть лежати на прилавках, про їх наявність потрібно буде уточнювати у продавця. Також планується повна заборона продажу тютюну особам, які не досягли 21 року. Електронних сигарет це буде також стосуватися.

"Як це буде виглядати. Стоїть кіоск з написом "тютюн". Ніяких торгових марок, рекламних плакатів. Людина може підійти і конкретно запитати: "Такі-то сигарети є?". Все буде заховане під прилавками. Ніхто нічого не зможе розглянути", – розповів виданню "Сегодня" Костянтин Красовський, завідувач відділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України.

Зміни торкнуться дизайну пачки сигарет. На ній більше не буде картинок і яскравих написів. Все буде зроблено одним шрифтом. До речі, всі упаковки будуть в коричнево-зелених кольорах, також на них будуть зображені хвороби, які викликає куріння.

Моз має підготувати 14 варіантів тексту та фотографій, які будуть змінюватися на упаковках щороку.

До речі, електронні сигарети перестануть бути такими доступними. У даний момент пристрій може купити навіть школяр, але незабаром такий варіант буде неможливий.

Якщо закон таки приймуть, купити електронні сигарети зможуть тільки ті, хто досяг 21 року. Курити у громадських місцях теж буде заборонено, хоча офіційно ця заборона є і зараз.

Нагадаємо, що Кабмін пропонує заборонити смакові додатки у цигарках.

ВООЗ пом'якшила свою позицію щодо електронних сигарет В Україні заборонять частину сигарет і змінять вік продажу: подробиці
Новини України сигареты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся