В Україні курцям приготували "сюрприз": жорсткий закон про сигарети

В Україні можуть ухвалити новий закон про сигарети (фото: РБК-Україна)

В Україні можуть прийняти досить суворий закон про продаж сигарет

Сигарети в Україні можуть зникнути з вітрин назавжди. Справа в тому, що у Верховній раді внесли новий законопроект, згідно з яким пачки не зможуть лежати на прилавках, про їх наявність потрібно буде уточнювати у продавця. Також планується повна заборона продажу тютюну особам, які не досягли 21 року. Електронних сигарет це буде також стосуватися.

"Як це буде виглядати. Стоїть кіоск з написом "тютюн". Ніяких торгових марок, рекламних плакатів. Людина може підійти і конкретно запитати: "Такі-то сигарети є?". Все буде заховане під прилавками. Ніхто нічого не зможе розглянути", – розповів виданню "Сегодня" Костянтин Красовський, завідувач відділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України.

Зміни торкнуться дизайну пачки сигарет. На ній більше не буде картинок і яскравих написів. Все буде зроблено одним шрифтом. До речі, всі упаковки будуть в коричнево-зелених кольорах, також на них будуть зображені хвороби, які викликає куріння.

Моз має підготувати 14 варіантів тексту та фотографій, які будуть змінюватися на упаковках щороку.

До речі, електронні сигарети перестануть бути такими доступними. У даний момент пристрій може купити навіть школяр, але незабаром такий варіант буде неможливий.

Якщо закон таки приймуть, купити електронні сигарети зможуть тільки ті, хто досяг 21 року. Курити у громадських місцях теж буде заборонено, хоча офіційно ця заборона є і зараз.

Нагадаємо, що Кабмін пропонує заборонити смакові додатки у цигарках.