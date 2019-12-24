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Электронные сигареты приравняют к обычным: неприятные новости для курильщиков

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 17:06
Электронные сигареты приравняют к обычным: неприятные новости для курильщиков
В Украине электронные сигареты приравняют к обычным (Коллаж РБК-Украина)

Электронные сигареты попадут под несколько запретов в Украине

В Украине электронные сигареты приравняют к обычным и запретят ими пользоваться в общественных местах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

В Кабинете министров Украины инициировали изменения в законодательство, которые приравняют электронные сигареты к обычным. Это приведет к тому, что все электронные сигареты и другие табачные изделия для электрического нагрева приравняют к табачным средствам.

Оборот электронных сигарет будет регулироваться в соответствии с законодательством Украины, на них будет распространяться ограничение по рекламе, а курение в общественных местах запретят.

"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", - написал премьер-министр Украины.

Электронные сигареты приравняют к обычным: неприятные новости для курильщиковСтоит отметить, что ранее курение электронных сигарет было разрешено во многих публичных и общественных местах. В частности, украинцы могли свободно курить электронные сигареты в кафе и ресторанах, в помещениях, а также в поездах.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 января 2020 года в Украине существенно вырастет цена на одну пачку сигарет. Это связано с плановым повышением акцизных ставок. Кроме цен на обычные сигареты, вырастет также стоимость и других табачных изделий.

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