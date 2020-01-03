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В Украине кардинально изменятся требования к декретному отпуску: подробности

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 17:19
В Украине кардинально изменятся требования к декретному отпуску: подробности
Декретный отпуск в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Декретный отпуск в Украине скоро смогут оформлять не только мамы новорожденного

Декретный отпуск в Украине смогут брать не только мамы новорожденных, но и папы, а также другие члены семьи. При этом время отпуска может распределяться по усмотрению домочадцев.

Такой отпуск будет называться трансферным. Соответствующий законопроект продолжают готовить в парламенте. Об этом рассказала народный депутат и член Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Нововведения позволят мамам, папам, бабушкам и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за ребенком и менять друг друга.

Нардеп объяснила такую реформу декретных отпусков потребностью женщины сохранить профессиональные навыки. Таким образом женщины не смогут выпадать из профессии на три года.

"Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, затем выйти поработать и снова уйти в декретный отпуск", - заявила Третьякова.

Кроме того, такая инновация позволит всем членам семьи побыть с малышом в первые месяцы и годы его жизни. Это позволит изменить установку, когда мама берет на себя всю заботу о ребенке, а папы, оставаясь не у дел, свыкаются с таким положением и крайне мало участвуют и в дальнейшем воспитании ребенка.

Стоит отметить, что ранее Уляна Супрун довольно резко высказывалась о декретном отпуске в Украине, называя его советским пережитком, который дискриминирует женщину.

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