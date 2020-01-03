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В Україні кардинально зміняться вимоги до декретної відпустки: подробиці

STYLERЖиття    03.01.2020 - 17:19
В Україні кардинально зміняться вимоги до декретної відпустки: подробиці
Декретна відпустка в Україні (колаж: РБК-Україна)

Декретну відпустку в Україні скоро зможуть оформляти не тільки мами немовлят

Декретну відпустку в Україні зможуть брати не тільки мами новонароджених, але й тата, а також інші члени сім'ї. При цьому час відпустки зможе розподілятися на розсуд домочадців.

Така відпустка буде називатися трансферною. Відповідний законопроект продовжують готувати в парламенті. Про це розповіла народний депутат і член Комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.

Нововведення дозволять мамам, татам, бабусям і дідусям брати декретну відпустку по догляду за дитиною і змінювати один одного.

Нардеп пояснила таку реформу декретних відпусток потребою жінки зберегти професійні навички. Таким чином жінки не зможуть випадати з професії на три роки.

"Для чого це потрібно? Щоб жінка не випадала з професії на три роки і могла мати можливість побути вдома півроку, потім вийти попрацювати і знову піти у декретну відпустку", - заявила Третьякова.

Крім того, така новація дозволить всім членам сім'ї побути з малюком в перші місяці і роки його життя. Це дозволить змінити установку, коли мама бере на себе всю турботу про дитину, а тата, залишаючись не у справ, звикають з таким становищем і вкрай мало беруть участі і в подальшому вихованні дитини.

Варто відзначити, що раніше Уляна Супрун досить різко висловлювалася про декретну відпустку в Україні, називаючи її радянським пережитком, що дискримінує жінку.

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