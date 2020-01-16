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Украинцы будут лечиться абсолютно бесплатно: полный список услуг

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 17:31
Украинцы будут лечиться абсолютно бесплатно: полный список услуг
Минздрав назвал бесплатные медицинские услуги в Украине (фото: scinternalmedicine.com)

Новая медицинская программа заработает в Украине с 1 апреля 2020 года

Бесплатные медицинские услуги по новому перечню заработают в Украине с 1 апреля 2020 года согласно Программе медицинских гарантий. За что пациентам все же придется доплатить, и при каких можно условиях получить услугу бесплатно - в материале Styler.

Так, на официальном сайте Минздрава появился перечень бесплатных медицинских услуг. На эту программу в госбюджете выделено 72 миллиарда гривен, которые "придут к пациенту" через Национальную службу здоровья Украины.

Также в министерстве назвали пять приоритетных медицинских направлений на 2020 год. Это лечение острого инфаркта и инсульта, родовая помощь, ведение преждевременно рожденных детей, а также ранняя диагностика онкологии.

Бесплатная медпомощь при инфаркте или инсульте

  • Диагностические процедуры (компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, экстренные лабораторные исследования).
  • Тромболитическая терапия при инсульте, стентирование при инфаркте.
  • Круглосуточный мониторинг пациента в реанимации.
  • Реабилитационная помощь в остром периоде.

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Медицинская помощь при родах и после них

  • Роды физиологическим путем.
  • Ургентное (экстренное), плановое кесарево сечение.
  • Мониторинг состояния женщины и ребенка.
  • Обезболивание при родах.
  • Лабораторные и инструментальные обследования рожениц.
  • Интенсивная терапия в случае возникновения осложнений.
  • Реанимация и стабилизация новорожденных.
  • Вакцинация.
  • Метаболический скрининг новорожденных (анализ крови из пятки на генетические заболевания).
  • Консультация по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции.

Бесплатная помощь для детей, рожденных преждевременно

  • Интенсивная терапия.
  • Поддержка дыхания.
  • Круглосуточное парентеральное питание.
  • Круглосуточное бактериологическое, рентгенологическе, ультразвуковое обследование.
  • Вакцинация и метаболический скрининг у новорожденных.

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Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний

  • Маммография.
  • Гистероскопия.
  • Эзофагогастродуоденоскопия.
  • Колоноскопия.
  • Цистоскопия.
  • Бронхоскопия.

Все эти услуги могут стать бесплатными после получения направления от семейного врача. Если человек придет к врачу вторичной медицинской помощи (например, к хирургу) сам, без направления, то больница имеет право выставить ему счет за консультацию.

Без направления можно будет бесплатно обратится к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу, а также при неотложном состоянии.

Но косметологические процедуры, в том числе массаж и косметическая стоматология останутся платными.

Если же в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить - нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

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