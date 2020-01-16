Украинцы будут лечиться абсолютно бесплатно: полный список услуг

Минздрав назвал бесплатные медицинские услуги в Украине (фото: scinternalmedicine.com)

Новая медицинская программа заработает в Украине с 1 апреля 2020 года

Бесплатные медицинские услуги по новому перечню заработают в Украине с 1 апреля 2020 года согласно Программе медицинских гарантий. За что пациентам все же придется доплатить, и при каких можно условиях получить услугу бесплатно - в материале Styler.

Так, на официальном сайте Минздрава появился перечень бесплатных медицинских услуг. На эту программу в госбюджете выделено 72 миллиарда гривен, которые "придут к пациенту" через Национальную службу здоровья Украины.

Также в министерстве назвали пять приоритетных медицинских направлений на 2020 год. Это лечение острого инфаркта и инсульта, родовая помощь, ведение преждевременно рожденных детей, а также ранняя диагностика онкологии.

Бесплатная медпомощь при инфаркте или инсульте

Диагностические процедуры (компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, экстренные лабораторные исследования).

Тромболитическая терапия при инсульте, стентирование при инфаркте.

Круглосуточный мониторинг пациента в реанимации.

Реабилитационная помощь в остром периоде.

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Медицинская помощь при родах и после них

Роды физиологическим путем.

Ургентное (экстренное), плановое кесарево сечение.

Мониторинг состояния женщины и ребенка.

Обезболивание при родах.

Лабораторные и инструментальные обследования рожениц.

Интенсивная терапия в случае возникновения осложнений.

Реанимация и стабилизация новорожденных.

Вакцинация.

Метаболический скрининг новорожденных (анализ крови из пятки на генетические заболевания).

Консультация по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции.

Бесплатная помощь для детей, рожденных преждевременно

Интенсивная терапия.

Поддержка дыхания.

Круглосуточное парентеральное питание.

Круглосуточное бактериологическое, рентгенологическе, ультразвуковое обследование.

Вакцинация и метаболический скрининг у новорожденных.

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Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний

Маммография.

Гистероскопия.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Колоноскопия.

Цистоскопия.

Бронхоскопия.

Все эти услуги могут стать бесплатными после получения направления от семейного врача. Если человек придет к врачу вторичной медицинской помощи (например, к хирургу) сам, без направления, то больница имеет право выставить ему счет за консультацию.

Без направления можно будет бесплатно обратится к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу, а также при неотложном состоянии.

Но косметологические процедуры, в том числе массаж и косметическая стоматология останутся платными.

Если же в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить - нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.