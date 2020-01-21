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В Україні кардинально зміниться медичне обслуговування: подробиці

STYLERЖиття    21.01.2020 - 08:34
В Україні кардинально зміниться медичне обслуговування: подробиці
Медична реформа в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні з 1 квітня 2020 року стартує друга черга медичної реформи

Медична реформа в Україні дозволить по-новому здійснювати деякі важливі процеси між лікарем і пацієнтом. Це торкнеться лікарняних листів, електронних напрямів, безкоштовного обслуговування і так далі. Що зміниться у сфері медицини з 1 квітня 2020 року - у матеріалі Styler.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайло Федорова, система eHealth, яку запустили 2,5 роки тому, була вдосконалена і зможе забезпечити надійний захист персональних даних пацієнтів.

"Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації", - пише Федоров.

Тепер з 1 квітня 2020 року на українців чекає друга черга медичної реформи.

Оновлена система eHealth дозволить впровадити такі інновації:

  • електронний лікарняний лист,
  • електронна медична картка пацієнта,
  • напрямки будуть в електронній формі,
  • до системи підключаться установи спеціалізованої медичної допомоги.

Крім того, надалі eHealth дозволить запустити корисні онлайн-сервіси для громадян, наприклад можливість вибрати сімейного лікаря і укласти декларацію з лікарем онлайн.

Також з 1 квітня запрацює Програма медичних гарантій. На цю програму в держбюджеті вже виділено 72 мільярди гривень, які "прийдуть до пацієнта" через Національну службу здоров'я України.

Програма гарантує безкоштовне медичне обслуговування по ряду напрямків - лікування гострого інфаркту та інсульту, родова допомога, ведення передчасно народжених дітей, а також рання діагностика онкології.

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