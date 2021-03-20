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В Украине изменят модель растаможки "евроблях": подешевеет на треть

Автор: Владимир Костырин

В Украине для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией готовят новую модель для растаможки, которая станет дешевле на 30%. Национальный совет реформ уже рассмотрел подобную инициативу.

Об этом передали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Как отметили на заседании Совета при участии главы государства Владимира Зеленского, через украинскую таможню ежегодно проходит около полумиллиона автомобилей.

При этом, согласно подсчетам экспертов, во время растаможивания транспортных средств в результате манипулирования с их стоимостью "в карманах взяточников оседает около 150 миллионов долларов", а потери бюджета достигают 300-400 миллионов долларов.

Ввиду этого было предложено ввести автоматизированную прозрачную формулу.

По задумке, с ее помощью можно рассчитывать стоимость авто по унифицированным критериям.

Растаможить машину будет возможно через портал "Дія".

Также в Нацсовете реформ прогнозируют, что после внедрения новой модели за 5 лет стоимость растаможивания легковушек уменьшится на 30%.

Ранее сообщалось, что в законопроекте о растаможка "евроблях" по новым правилам обнаружили новые проблемы.

Напомним, недавно стало известно, что украинцы получили миллионный штраф за "евробляху".

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Новости Украины автомобилирастаможкаевробляхи
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