В Україні змінять модель розмитнення "євроблях": подешевшає на третину

В Україні для власників автомобілів з іноземною реєстрацією готують нову модель для розмитнення, яка стане дешевше на 30%. Національна рада реформ уже розглянула подібну ініціативу.
Про це передали в прес-службі Офісу президента України.
Як зауважили на засіданні Ради за участю глави держави Володимира Зеленського, через українську митницю щорічно проходить близько півмільйона автомобілів.
При цьому, згідно з підрахунками експертів, під час розмитнення транспортних засобів в результаті маніпулювання з їх вартістю "в кишенях хабарників осідає близько 150 мільйонів доларів", а втрати бюджету сягають 300-400 мільйонів доларів.
Зважаючи на це, було запропоновано ввести автоматизовану прозору формулу.
За задумом, з її допомогою можна розраховувати вартість авто за уніфікованими критеріями.
Розмитнити машину буде можливо через портал "Дія".
Також в Нацраді реформ прогнозують, що після впровадження нової моделі за 5 років вартість розмитнення легковиків зменшиться на 30%.
Раніше повідомлялося, що в законопроекті про розмитнення "євроблях" за новими правилами виявили нові проблеми.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українці отримали мільйонний штраф за "євробляху".