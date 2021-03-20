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В Україні змінять модель розмитнення "євроблях": подешевшає на третину

Автор: Володимир Костирін

В Україні для власників автомобілів з іноземною реєстрацією готують нову модель для розмитнення, яка стане дешевше на 30%. Національна рада реформ уже розглянула подібну ініціативу.

Про це передали в прес-службі Офісу президента України.

Як зауважили на засіданні Ради за участю глави держави Володимира Зеленського, через українську митницю щорічно проходить близько півмільйона автомобілів.

При цьому, згідно з підрахунками експертів, під час розмитнення транспортних засобів в результаті маніпулювання з їх вартістю "в кишенях хабарників осідає близько 150 мільйонів доларів", а втрати бюджету сягають 300-400 мільйонів доларів.

Зважаючи на це, було запропоновано ввести автоматизовану прозору формулу.

За задумом, з її допомогою можна розраховувати вартість авто за уніфікованими критеріями.

Розмитнити машину буде можливо через портал "Дія".

Також в Нацраді реформ прогнозують, що після впровадження нової моделі за 5 років вартість розмитнення легковиків зменшиться на 30%.

Раніше повідомлялося, що в законопроекті про розмитнення "євроблях" за новими правилами виявили нові проблеми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українці отримали мільйонний штраф за "євробляху".

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Новини України автомобилирастаможкаевробляхи
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