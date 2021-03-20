В Україні змінять модель розмитнення "євроблях": подешевшає на третину

Як зауважили на засіданні Ради за участю глави держави Володимира Зеленського, через українську митницю щорічно проходить близько півмільйона автомобілів.

При цьому, згідно з підрахунками експертів, під час розмитнення транспортних засобів в результаті маніпулювання з їх вартістю "в кишенях хабарників осідає близько 150 мільйонів доларів", а втрати бюджету сягають 300-400 мільйонів доларів.

Зважаючи на це, було запропоновано ввести автоматизовану прозору формулу.

За задумом, з її допомогою можна розраховувати вартість авто за уніфікованими критеріями.

Розмитнити машину буде можливо через портал "Дія".

Також в Нацраді реформ прогнозують, що після впровадження нової моделі за 5 років вартість розмитнення легковиків зменшиться на 30%.