Украинцы получили миллионный штраф за "евробляху": что говорят на таможне

В Украине в феврале Верховная Рада одобрила за основу закон о растаможке "евроблях" . Некоторым водителям, несмотря на упрощение правил, за управление нерастаможенными машинами придется выплатить миллион гривен штрафа. Счет с двумя полумиллионными штрафами уже получила пара в Днепре.

Постановление о космических штрафах уже утвердили в Днепровской таможенной службе. Пара из Днепра, которая купила автомобиль за 700 долларов еще два года назад, по их словам, почти не пользовалась транспортным средством. Поэтому супруги очень удивились, когда получили два полумиллионных штрафа.

"20-летнюю машину Павел Чубат приобрел два года назад. Купил в Украине просто с рук за 700 долларов. Сделку не оформляли, поэтому на руки мужчина получил купчую, доверенность и справку о снятии с учета в Литве. Автомобилем почти не пользовался, ведь ждал возможности узаконить покупку", - говорится в сообщении.

Из гаража Павел выезжал считанные разы. Впрочем, этого хватило: и его, и жену за мелкие нарушения останавливали патрульные. Копы передали данные о водителях в Таможенную службу. Поэтому в начале февраля Павел получил протокол за езду на нерастаможенной машине и неуплату таможенного сбора.

Аналогичный документ за ту же машину пришел и его жене. В целом семья Павла должна государству более миллиона гривен. Иномарка ввезена временно, все разрешенные сроки давно исчерпаны - отсюда и штрафы на обоих лиц, управляли неузаконенной автомобилем, объясняют таможенники.

"Временно ввезенные транспортные средства могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства. Такие транспортные средства не могут быть раскомплектованы или переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам", - отметили в таможне.

Впрочем, пару возмущает то, что оштрафовали их даже не проводя экспертного осмотра машины.