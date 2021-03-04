Растаможка "евроблях" по новым правилам: в законопроекте обнаружены новые проблемы

Растаможка "евроблях" в Украине будет происходить по новым правилам. Депутаты Верховной Рады приняли за основу новый законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации. Однако в законопроекте №4643-д снова найдены проблемы – теперь уже для украинцев, которые захотят приобрести подержанный автомобиль.

"Проблему самих "евробляхеров" этот закон может решить, однако, с другой стороны, совсем не решается проблема акцизного налога на авто, отмена которого сделала бы подержанные автомобили дешевле и доступнее для украинцев", - отмечает эксперт.

Он добавил, что принятие депутатами этого законопроекта в первом чтении – это своеобразная "взятка" владельцам автомобилей с европейской регистрацией, которые уже давно требуют от властей решить вопрос с доступной растаможкой и отмены акцизного налога на такие машины.

"Я надеюсь, что ко второму чтению этот законопроект не дойдет или будет существенно изменен. Это не должно быть решение только для "евробляхеров", надо решать проблему с акцизом. Поэтому очевидно цель тех, кто предложил этот проект, - это нейтрализовать "евробляхеров", дать им, так сказать, взятки, чтобы с их стороны не было давления относительно отмены акциза", - высказался Дубровский.

Он указал на еще один важный нюанс в законе – согласно документу, стоимость растаможки не будет зависеть от цены авто, и таким образом, преимущество получат те, кто завез в Украину автомобили премиум-класса под видом б/у авто на еврономерах.