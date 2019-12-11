В Украине изменится цена на газ: что нужно знать населению

Цена на газ в Украине изменится с 1 января 2020 года и ее не будут пересматривать на протяжении пяти месяцев, до 1 мая 2020 года. Для населения цена за один кубометр составит 5,5 гривен – это без НДС и тарифа на транспортировку. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украина".

Розничная цена для конечных потребителей в каждом регионе страны будет отличаться, так как это зависит от цены на транспортировку газа по газопроводам, а также от наценки газсбытов. В среднем цена за один кубометр в разных областях Украины будет колебаться от 7,2 до 7,8 гривен с учетом НДС. А это на 12% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Цена одного кубометра газа на 1 января 2019 года составляла 8,5 гривен с учетом транспортировки и НДС.

"От первого января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого от потребителей не требуется никаких действий, подписания дополнительных соглашений или внесения предоплаты", - отметили в компании и уточнили, что потребитель может отказаться от предложенной цены.

Чтобы выбрать ежемесячную рыночную цену необходимо обратиться в региональные компании сбыта газа в период с 10 до 24 декабря.

Кроме того, в НАК "Нафтогаз" предупредили, что ежемесячная рыночная цена в начале 2020 года может измениться – как повыситься, так и понизиться. На это может повлиять множество факторов – переговоры с "Газпромом", погодные условия, рыночная ситуация и другие факторы.