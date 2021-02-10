В Украине изменили правила зачисления детей в садики: что нужно знать

Кабинет министров Украины утвердил новые правила и положения об учреждениях дошкольного образования, которые регулируют процедуру зачисления в детские садики и соответствующую приоритетность.
Об этом 10 февраля говорится в сообщении пресс-службы МОН Украины.
Так, правительство внесло изменения в процедуру зачисления в детсады, перечень категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление, а также были обновлены основные принципы деятельности садиков.
"Документ обновляет основные принципы деятельности учреждений дошкольного образования (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа) согласно законам "Об образовании" и "О дошкольном образовании", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, эти изменения будут способствовать реализации права детей на получение дошкольного образования.
Обновленное положение также конкретизирует и процедуру зачисления детей в инклюзивные группы в учреждениях дошкольного образования. В случае зачисления детей с особыми образовательными потребностями в садике обязательно образуется инклюзивная или специальная группа. В таком случае к заявлению о приеме ребенка в детсад добавляют вывод инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.
Ранее сообщалось, что работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды останавливается на два дня - при этом школьники будут переведены на дистанционное обучение.
Напомним, что недавно в МОН рассказали, как будут работать школы в Украине до окончания карантина.