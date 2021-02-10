В Украине изменили правила зачисления детей в садики: что нужно знать

Так, правительство внесло изменения в процедуру зачисления в детсады, перечень категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление, а также были обновлены основные принципы деятельности садиков.

"Документ обновляет основные принципы деятельности учреждений дошкольного образования (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа) согласно законам "Об образовании" и "О дошкольном образовании", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, эти изменения будут способствовать реализации права детей на получение дошкольного образования.

Какие категории получили приоритетное право устроить детей в садики

проживающие на территории обслуживания государственного, коммунального учреждения дошкольного образования (в случае установления территории основателем заведения);

те, кто является родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые уже получают дошкольное образование в этом же детском саду;

те, кто являются детьми работников этого же детсада;

кто относится к категориям детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями интеллектуального развития и/или сенсорными и физическими нарушениями;

кто относится к категориям детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые устроены под опеку, в приемную семью, детский дом семейного типа, патронатную семью, а также усыновленных детей (если родители ребенка не хранят тайну усыновления);

те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на учете в службах по делам детей;

кто является внутренне перемещенными лицами или имеют статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов.

Обновленное положение также конкретизирует и процедуру зачисления детей в инклюзивные группы в учреждениях дошкольного образования. В случае зачисления детей с особыми образовательными потребностями в садике обязательно образуется инклюзивная или специальная группа. В таком случае к заявлению о приеме ребенка в детсад добавляют вывод инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.