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Работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды останавливается на два дня

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 18:54
Работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды останавливается на два дня Работа школ и детсадов в Киеве в условиях непогоды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве 11 и 12 февраля из-за непогоды закрываются школы и детсады. При этом школьники будут переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает КГГА.

Столичная власть обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть, что некоторым родителям придется работать удаленно из дома в эти дни.

Власти считают, что прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог.

"Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тысяч человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города", - заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Стоит отметить, что сегодня, 10 февраля, в Киеве наблюдается сложная ситуация с движением общественного транспорта. Из-за того, что дороги не расчищены, в городе очень большие заторы и происходит множество аварий.

Водители общественного транспорта и маршруток тратят на много больше времени на маршрут, чем обычно. Жителей и гостей столицы призвали не рассчитывать на график движения транспорта, поскольку он полностью сбился.

Пешеходы также возмущаются тем, что тротуары не убраны и им очень сложно передвигаться по скользкой дороге.

При этом ситуацией воспользовались таксисты и подняли цены на свои услуги в два-три раза. По их словам, другого выхода нет, так как они тратят на поездки намного больше времени чем обычно.

Мы также писали о том, что в Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Больше всего людей было на станции метро "Вокзальная" и "Позняки".

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