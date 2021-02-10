В Україні змінили правила зарахування дітей до садочків: що потрібно знати

Так, уряд вніс зміни у процедуру зарахування до дитсадків, перелік категорій дітей, що мають право на першочергове зарахування, а також були оновлені основні принципи діяльності садків.

"Документ оновлює основні засади діяльності закладів дошкільної освіти (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу) відповідно до законів "Про освіту" та "Про дошкільну освіту", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в міністерстві, ці зміни сприятимуть реалізації права дітей на отримання дошкільної освіти.

Які категорії отримали пріоритетне право влаштувати дітей у садки

ті, хто проживає на території обслуговування державного, комунального закладу дошкільної освіти (у разі встановлення території засновником закладу);

ті, хто є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які вже отримують дошкільну освіту в цьому ж дитячому садку;

ті, хто є дітьми працівників цього ж дитсадка;

хто належить до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

хто належить до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (якщо батьки дитини не зберігають таємницю усиновлення);

ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в службах у справах дітей;

хто є внутрішньо переміщеними особами або мають статус дитини, яка постраждала від воєнних дій і збройних конфліктів.

Оновлене положення також конкретизує й процедуру зарахування дітей до інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. У разі зарахування дітей з особливими освітніми потребами в дитсадку обов'язково утворюється інклюзивна або спеціальна група. У такому разі до заяви про зарахування дитини до дитсадка додають висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.