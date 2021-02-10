В Україні змінили правила зарахування дітей до садочків: що потрібно знати

Кабінет міністрів України затвердив нові правила та положення про установи дошкільної освіти, що регулюють процедуру зарахування в дитячі садки і відповідну пріоритетність.
Про це 10 лютого йдеться в повідомленні прес-служби МОН України.
Так, уряд вніс зміни у процедуру зарахування до дитсадків, перелік категорій дітей, що мають право на першочергове зарахування, а також були оновлені основні принципи діяльності садків.
"Документ оновлює основні засади діяльності закладів дошкільної освіти (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу) відповідно до законів "Про освіту" та "Про дошкільну освіту", - йдеться в повідомленні.
Як зауважили в міністерстві, ці зміни сприятимуть реалізації права дітей на отримання дошкільної освіти.
Оновлене положення також конкретизує й процедуру зарахування дітей до інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. У разі зарахування дітей з особливими освітніми потребами в дитсадку обов'язково утворюється інклюзивна або спеціальна група. У такому разі до заяви про зарахування дитини до дитсадка додають висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Раніше повідомлялося, що робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду зупиняється на два дні - при цьому школярі будуть переведені на дистанційне навчання.
Нагадаємо, що нещодавно в МОН розповіли, як будуть працювати школи в Україні до закінчення карантину.