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Как будут работать школы в Украине до окончания карантина: в МОН сделали заявление

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 22:01
Как будут работать школы в Украине до окончания карантина: в МОН сделали заявление Учеба на карантине в Украине (фото: УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Украине школы будут работать в смешанной форме обучения - полноценной и дистанционной - в условиях адаптивного карантина, который действует до конца февраля. Ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса предварительно будут продлены еще до 30 апреля, однако в Минздраве еще не внесли предложений, в каком именно формате.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник оценил возможность возвращения школ в режим жесткого карантина или локдауна, когда все будет переведено на дистанционное обучение.

"На сегодня ждем от Минздрава определенных прогнозов и предложений по дальнейшему введению или невведению карантина, но предварительно до 30 апреля такой же адаптивный карантин будет продлен, но в каком варианте - ждем от Минздрава", - рассказал Шкарлет.

Министр отметил, что дистанционное обучение в полном объеме было применено максимум в 30% территориальных общин Украины "в зависимости от тех норм адаптивного карантина, которые действовали в течение марта до сегодняшнего дня".

"Был трехмесячный локдаун в начале, но тогда действительно проходило полноценное дистанционное обучение. Но в большинстве учебных заведений применяется смешанное обучение - и дистанционное, и полноформатное - в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации", - заявил глава МОН Украины.

Он также подчеркнул, что при обучении онлайн "минимум на 8% потеря качества происходит", но смешанное и дистанционное обучение дает возможность сохранить и не останавливать образовательный процесс.

Ранее ученые НАН Украины заявили о том, что дети начали чаще болеть коронавирусом после открытия школ.

Напомним, недавно заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях школы снова закроют на карантин.

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