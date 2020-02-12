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Нотариусы будут женить и разводить украинцев: кого это не коснется

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 09:52
Нотариусы будут женить и разводить украинцев: кого это не коснется
Регистрация брака у нотариуса (коллаж: РБК-Украина)

Зарегистрировать и расторгнуть брак у нотариуса смогут не все желающие

Регистрацию браков и разводов в Украине в скором времени смогут проводить нотариусы, как частные так и государственные. С чем связано такое нововведение, и кто не сможет оформить/разорвать узы через нотариальную контору - в материале Styler.

Так, Верховная Рада уже приняла за основу законопроект №1220 "О внесении изменений в закон "О нотариате", одной из задач которого является - расширить полномочия нотариусов в Украине.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, постепенно Украина будет переходить к системе электронного нотариата. Регистраторы в будущем смогут заверять электронные документы, пишет "Сегодня".

Что касается регистрации браков и разводов, то такую процедуру нотариусы смогут проводить, если нет "особых случаев".

К примеру, разводить нотариусы смогут тех партнеров, где нет несовершеннолетних детей и каких-либо споров, требующих вмешательства судебной системы.

"Очень надеемся, что Рада его (законопроект. - Ред.) сможет принять в течение нескольких месяцев. В таком случае, к концу года мы сможем иметь работающую систему электронного нотариата", - высказал ожидания Малюська.

Кроме того, чиновник анонсировал планы относительно реформы содержания в СИЗО. Так, людям, находящимся в СИЗО смогут узаконить доступ к гаджетам.

"Дать доступ к планшетам и онлайн-звонкам за определенную плату. По сути они и так есть, но сейчас доступ - через взятки", - уточнил министр.

Рада приняла за основу изменения к закону "О нотариате" Минюст анонсировал предоставление нотариусам права регистрировать браки и разводы
Новости Украины нотариусырегистрация брака
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