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Единый счет для уплаты налогов: ВР предлагают изменить Бюджетный кодекс

Новости » Политика     07.05.2020 - 17:25
Единый счет для уплаты налогов: ВР предлагают изменить Бюджетный кодекс
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект №3446 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ) и других платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой.

Как писало РБК-Украина, 13 марта Рада одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Единый счет вводится с 1 января 2021 года.

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