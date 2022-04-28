В Украине хотят отменить бесплатную растаможку авто: когда это произойдет

Верховная Рада намерена рассмотреть отмену бесплатной растаможки автомобилей. Соответствующий законопроект уже разработали в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева.

Читайте в материале, могут ли отменить бесплатную растаможку автомобилей.

Проект закона №7311 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения" предлагает исключить из Налогового и Таможенного кодекса положения об отмене НДС, акциза и ввозной пошлины.

Какие возобновят налоги

Законопроект предлагает ряд налоговых и таможенных изменений, в частности — увеличение военного сбора вдвое — с 1,5% до 3%, а также разрешение на возмещение налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В части таможенных платежей парламент предлагает возобновить налогообложение, действовавшее до начала апреля для товаров, которые ввозили плательщики единого налога первой, второй и третьей группы, а также для транспортных средств, которые ввозили граждане для свободного оборота.

Кроме того, налогообложение, которое было раньше, хотят вернуть для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Если такой закон примут и он вступит в силу, то бесплатная растаможка авто в Украине будет отменена до окончания военного положения.

Отметим, что законопроекту нужно пройти два чтения в Верховной Раде, а также быть подписанным Президентом и опубликованным.

По предварительным данным, рассмотреть законопроект в первом чтении могут уже в четверг, 28 апреля.