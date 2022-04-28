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В Україні хочуть скасувати безкоштовне розмитнення авто: коли це станеться

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Четвер 28 квітня 2022 11:43
В Україні хочуть скасувати безкоштовне розмитнення авто: коли це станеться В Україні можуть скасувати безкоштовне розмитнення авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Верховна Рада має намір розглянути скасування безкоштовного розмитнення автомобілів. Відповідний законопроект вже розробили в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева.

Читайте в матеріалі, чи можуть скасувати безкоштовне розмитнення автомобілів.

Проект закону №7311 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану" пропонує виключити з податкового та Митного кодексу положення про скасування ПДВ, акцизу та ввізного мита.

Які відновлять податки

Законопроект пропонує низку податкових та митних змін, зокрема — збільшення військового збору вдвічі — з 1,5% до 3%, а також дозвіл на відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

У частині митних платежів парламент пропонує відновити оподаткування, що діяло до початку квітня для товарів, які ввозили платники єдиного податку першої, другої і третьої групи, а також для транспортних засобів, які ввозили громадяни для вільного обігу.

Крім того, оподаткування, яке було раніше, хочуть повернути для підприємств, які не сплачують ввізне мито.

Якщо такий закон приймуть і він набуде чинності, то безкоштовне розмитнення авто в Україні буде скасована до закінчення воєнного стану.

Зазначимо, що законопроекту потрібно пройти два читання у Верховній Раді, а також бути підписаним Президентом і опублікованим.

За попередніми даними, розглянути законопроект у першому читанні можуть вже в четвер, 28 квітня.

Читайте також, як оформити євробляху під час воєнного стану.

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