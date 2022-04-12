Как оформить евробляху во время военного положения: появилось разъяснение

В Государственной таможенной службе Украины дали разъяснение о растаможке автомобилей на иностранных номерах во время военного положения. В Закон Украины внесли изменения о таможенных упрощениях на период войны и при ввозе машин теперь не нужно платить пошлину, налог на добавленную стоимость и акциз.

Теперь в Украину можно ввезти по упрощенной процедуре легковые автомобили и кузова к ним, полуприцепы и прицепы, грузовые транспортные средства и средства, для перевозки грузов и пассажиров более 10 человек, а также мотоциклы.

Порядок оформления этих транспортных средств не изменился и остается в соответствии с тем законодательством, которое было до войны. Однако при ввозе не нужно будет платить акцизный налог, таможенную пошлину и НДС.

При оформлении автомобиля с иностранной регистрацией плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается.

Есть и ограничения: данные поправки к Закону не касаются автомобилей из России, Беларуси и оккупированных территорий.

После окончания действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, которые сейчас отменены. Никакие отсрочки Законом не предусмотрены.

Важно! Гражданам нужно будет оплатить сбор на первую регистрацию автомобиля и его сертификацию.