В Украине хотят наказывать за продажу и покупку курсовых работ

В Украине хотят ввести наказание за написание академического текста на заказ и присвоение заказчиком авторства на материал. Соответствующий законопроект № 3759 "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно усиления ответственности за нарушение академической честности" зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ направлен на рассмотрение комитета и предоставлен для ознакомления. Об этом говорится на сайте парламента.

Авторы инициативы - ряд народных депутатов от разных партий - предлагают наказывать за покупку и продажу курсовых работ студентами, аспирантами и докторантами.

"Проблема плагиата и кражи авторства в научных работах является крайне актуальной для Украины. Эксперты из научно-образовательной среды отмечают, что около трети всех защищенных в Украине диссертаций содержат плагиат - более 60 тысяч научных работ не должны были пройти защиту", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Нардепы убеждены, что распространению таких заказных текстов способствуют слабость применения правовых норм высшими учебными заведениями по выявлению плагиата и отсутствие эффективного наказания.

Что предлагается

Проект закона предусматривает внесение изменений в закон "Об образовании". В частности, статью 42 "Академическая добродетель" хотят дополнить:

определением термина "академический текст", поскольку это один из основных объектов, в отношении которых осуществляется нарушения академической добродетели;

двумя новыми видами нарушения академической добродетели - написание академического текста на заказ и присвоение авторства на академический текст.

Важно отметить, что в законопроекте не объясняют, как именно хотят наказывать за покупку и продажу "заказухи" и за плагиат. Кроме того остается не ясным, как выявлять нарушителей.

Ранее мы писали о том, что в Украине подорожает образование, и называли цены на обучение на контракте в вузах.

Также сообщалось, что делать абитуриентам до 20 лет, которым пришла повестка в армию, но они хотят учиться.