В Україні хочуть карати за продаж та купівлю курсових робіт

В Україні хочуть ввести покарання за написання академічного тексту на замовлення та присвоєння замовником авторства на матеріал. Відповідний законопроект № 3759 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності" зареєстрували у Верховній Раді.

Документ направлений на розгляд комітету та надано для ознайомлення. Про це йдеться на сайті парламенту.

Автори ініціативи - низка народних депутатів від різних партій - пропонують карати за купівлю та продаж курсових робіт студентами, аспірантами та докторантами.

"Проблема плагіату та крадіжки авторства у наукових роботах є вкрай актуальною для України. Експерти з науково-освітнього середовища відзначають, що близько третини всіх захищених в Україні дисертацій містять плагіат - понад 60 тисяч наукових робіт не повинні були пройти захист", - зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Нардепи переконані, що поширенню таких замовних текстів сприяють слабкість застосування правових норм вищими навчальними закладами по виявленню плагіату та відсутність ефективного покарання.

Що пропонується

Проект закону передбачає внесення змін в закон "Про освіту". Зокрема, статтю 42 "Академічна чеснота" хочуть доповнити:

визначенням терміну "академічний текст", оскільки це один з основних об'єктів, щодо яких здійснюється порушення академічної доброчесності;

двома новими видами порушення академічної доброчесності - написання академічного тексту на замовлення та присвоєння авторства на академічний текст.

Важливо зазначити, що в законопроекті не пояснюють, як саме хочуть карати за купівлю та продаж "заказухи" та за плагіат. Крім того, залишається не ясним, як виявляти порушників.

Раніше ми писали про те, що в Україні подорожчає освіта, і називали ціни на навчання на контракті у вишах.

Також повідомлялося, що робити абітурієнтам до 20 років, яким прийшла повістка в армію, але вони хочуть вчитися.