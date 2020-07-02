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В Украине абитуриентов все равно забирают в армию: что делать, если пришла повестка

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 21:43
В Украине абитуриентов все равно забирают в армию: что делать, если пришла повестка
Военный призыв в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть нарушения

В Украине призыв в армию перенесли на лето в связи с пандемией COVID-19, при этом вступительную кампанию в вузы также отсрочили. Таким образом парни, желающие получить высшее образование, уже начали получать повестки от военкоматов, хотя юношей в возрасте 18-19 лет согласно распоряжению Кабмина должны призывать только по желанию и по письменному заявлению.

В Сухопутных войсках, которым и подчиняются комиссариаты на местах, говорят, что с постановлением правительства и рекомендациями согласны, но не все зависит от них. Об этом передает ТСН.

Начальник отдела комплектования рядовым сержантским составом и призыва штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко признал, что случаи призыва без заявлений действительно бывают.

Он уточнил, что решение по каждому отдельному призывнику принимает коллегиальный орган - призывная комиссия, председательствует в которой представитель городской или райгосадминистрации.

Важно отметить, что не существует регламентированного перечня документов для абитуриента, который точно позволит рассчитывать на отсрочку.

То есть решение "служить или учиться" принимают призывные комиссии на свое усмотрение.

Что делать, если абитуриенту до 20 лет пришла повестка в армию

Решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть очевидные нарушения, как например невыполнение того же самого распоряжения Кабмина.

Сделать это можно двумя способами:

  • обратиться в областную призывную комиссию
  • или идти в суд.

"Если призывная комиссия какого-нибудь района совершила противоправные действия, то прежде всего должен разбираться председатель соответствующей государственной администрации, если он не хочет, то председатель областной... Это решение может быть обжаловано в областной призывной комиссии. С другой стороны, могут туда и не обращаться, а идти непосредственно сразу в суд", - отметил полковник.

Военные признают, что из-за необычного периода призыва на срочную службу в армию большую роль стал играть человеческий фактор, а комиссии на местах не всегда спешат выполнять рекомендации центральной власти.

Ранее в МОН Украины высказались относительно призыва в 2020 году и объяснили, что будут делать со школьниками и выпускниками вузов.

Напомним, что перед этим в Генштабе дали разъяснение по призыву в армию украинцев с 18 лет.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины срочная военная службаПризыв в армию
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