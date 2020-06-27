В Украине подорожает образование: какие цены на обучение на контракте в вузах

В Украине в вузах подорожает обучение (фото: flickr.com)

В украинских вузах в этом году государство составило "вилку" цен на контрактное обучение

В Украине цены на обучение в вузах на контрактной основе в 2020 году будет регулировать государство, а не сами университеты, как раньше. Это касается не всех специальностей, а только престижных: для маркетологов, дизайнеров, юристов, журналистов, политологов и тому подобное.

Для учебных заведений составили определенную "вилку", в пределах которой может колебаться цена на контракт. Об этом передает ZN.UA.

Отмечается, что теперь цену за обучение нельзя опускать ниже четко определенной суммы - индикативной себестоимости. Она определена отдельно для каждого вуза.

"Потолок" стоимости контракта определяется также для каждой области. Там все учебные заведения могут повышать годовую стоимость контракта только до уровня 3-х среднемесячных зарплат, которые были в этом регионе в 2019 году.

В МОН Украины назвали стоимость контракта в ряде крупных городов

в Киеве цены на контрактное обучение будут не выше 47 329 гривен в год

в Харькове - 27 243 гривен

в Одессе - 27 738 гривен

во Львове - 27 813 гривен

в Днепре - 32 253 гривен.

Престижные специальности, на которые распространяются ограничения цен на контракт, определили таким образом: куда на каждой вступительной кампании подается больше заявлений и куда "косяком идут абитуриенты".

"А вот будущие математики, физики, инженеры могут спать спокойно: цены на контракт на эти специальности вузы устанавливают самостоятельно, и руки у них развязаны. Правда, и бума среди поступающих здесь обычно не наблюдается", - говорится в материале.

Кстати, еще зимой в Минобразования заявили, что уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Речь идет о 38 специальностях.

Самые дорогие и дешевые вузы в Украине

Среди самых дорогих, где цена на контракт стартует от 27 - 39 тысяч гривен в год, назвали такие:

КНУ имени Тараса Шевченко, Киевский университет культуры и искусств, Национальный университет "Одесская юридическая академия", Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (Харьков), Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта, Львовский институт экономики и туризма.

В категорию умеренных, где контракт будет стоить не менее 20-27 тысяч гривен, входят 30 учебных заведений в разных точках Украины.

Это КНЭУ им. Гетьмана, КНТЭУ, Национальный университет "Львовская политехника" и "Одесская морская академия", Национальный университет физвоспитания и спорта (Киев), Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", Одесский национальный экономический университет, Университет таможенного дела и финансов (Днепр), Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт", Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара и ряд других.

Еще в 97 вузах стоимость контракта будет стартовать от 13-20 тысяч гривен в год.

Среди них: Киевский национальный университет "Киево-Могилянская академия", ЛНУ им. Франко, Национальный авиационный университет, Национальный университет "Острожская академия", Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

В самых дешевых - 24 университетах - стоимость контракта можно будет опустить до 6-13 тысяч гривен в год.

Среди них: Черновицкий национальный университет им. Федьковича, Национальный университет "Запорожская политехника", Житомирский государственный университет имени Ивана Франко.

Ранее мы писали о том, что в Украине взвинтят цены на обучение в вузах и рассказывали, кого это коснется.

Напомним также, что 25 июня в Украине стартовала основная сессия ВНО, которая проходит по особым правилам в связи с карантином.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин