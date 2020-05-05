В Украине фальшивые деньги массово распространяют по всей стране

Фальшивые деньги продают в сети (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники массово продают фальшивые деньги в сети

В Украине активизировались мошенники, которые продают поддельные гривны и доллары просто в интернете. Фальшивомонетчики распространяют целые партии своих купюр, которые попадают на рынки, обменники и в конечном итоге оседают в кошельках украинцев.

Мошенники организовали целую инфраструктуру распространения фальшивых денег. При этом в крупных городах работает система "кладов", когда людям передают фальшивые деньги не напрямую в руки, а прячут их в разных местах. Люди оставляют деньги тоже в таких местах. Это могут быть кусты, щели домов, канализационные люди т.д.

Когда злоумышленники получают 100% предоплату, то присылают скриншот карты, на которой специальной пометкой указывается место, где запрятаны фальшивки. Таким образом те, кто оставляет "клады" не встречаются лично с покупателями фальшивой валюты. Такой же метод применяется также для распространения наркотиков. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Есть еще второй вариант покупки фальшивых денег. Продавцы предлагают воспользоваться "Новой почтой". В самой компании неоднократно поясняли: если посылка правильно упакована, проверять ее не могут. Поэтому иногда украинцы используют почтовые службы, чтобы отправить несколько граммов марихуаны или стопку поддельных купюр.

Журналисты под видом покупателей хотели купить небольшую партию фальшивых денег в Даркнете (скрытой сети). При этом продавцов подделок оказалось немало.

Продавцы таких купюр уверяют, что их "деньги" высокого качества, и их якобы не распознает даже банкомат. Но цена таких поддельных денег не маленькая. За 1 500 фальшивых долларов просят 600 настоящих и в биткоинах.

Напомним, что мы писали о том, как определить подлинность купюр.