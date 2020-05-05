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В Україні фальшиві гроші масово поширюють по всій країні

STYLERЖиття    05.05.2020 - 20:35
В Україні фальшиві гроші масово поширюють по всій країні
Фальшиві гроші продають у мережі (колаж: РБК-Україна)

Шахраї масово продають фальшиві гроші в мережі

В Україні активізувалися шахраї, які продають підроблені гривні і долари просто в інтернеті. Фальшивомонетники поширюють цілі партії своїх купюр, які потрапляють на ринки, обмінники і в кінцевому підсумку осідають в гаманцях українців.

Шахраї організували цілу інфраструктуру розповсюдження фальшивих грошей. При цьому в великих містах працює система "скарбів", коли людям передають фальшиві гроші не безпосередньо в руки, а ховають їх у різних місцях. Люди залишають гроші теж в таких місцях. Це можуть бути кущі, щілини будинків, каналізаційні люди т.д.

Коли зловмисники отримують 100% передоплату, то надсилають скріншот карти, на якій спеціальною позначкою вказується місце, де заховані фальшивки. Таким чином ті, хто залишає "скарби" не зустрічаються особисто з покупцями фальшивої валюти. Такий же метод застосовується також для поширення наркотиків. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Є ще другий варіант купівлі фальшивих грошей. Продавці пропонують скористатися "Новою поштою". У самій компанії неодноразово пояснювали: якщо посилка правильно упакована, перевіряти її не можуть. Тому іноді українці використовують поштові служби, щоб відправити кілька грамів марихуани або стопку підроблених купюр.

Журналісти під виглядом покупців хотіли купити невелику партію фальшивих грошей в Даркнеті (прихованій мережі). При цьому продавців підробок виявилося чимало.

Продавці таких купюр запевняють, що їх "гроші" високої якості, і їх нібито не розпізнає навіть банкомат. Але ціна таких підроблених грошей не маленька. За 1 500 фальшивих доларів просять 600 справжніх і в біткоїнах.

Нагадаємо, що ми писали про те, як визначити справжність купюр.

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