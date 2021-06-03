В Украине может еще больше подорожать пиво: Камбин решил поднять налоги

В Украине правительство выступило с инициативой изменить ставку обложения акцизным налогом пива, и "подвязать" его к крепкости напитка, а не литражу. Это может привести к подорожанию пива в торговых точках.

Соответствующий законопроект (№5600) 3 июня передан для ознакомления и направлен на рассмотрение комитету, говорится на сайте Верховной Рады.

В документе, среди прочего, предлагается действующую ставку акциза за 1 л пива заменить на ставку за 1 л 100% спирта, исходя из средневзвешенной крепости пива за 2019-2020 годы 4,88 % объемных единиц и индекса потребительских цен 2020 года - 5%.

Также идет речь об увеличении на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки (с учетом индекса потребительских цен 2020 года).

Отметим, что сейчас пиво облагается акцизным налогом по 2,78 гривны за 1 литр напитка любой крепости. Таким образом, для напитка с содержанием 4 % спирта налог составит 2,39 гривны за литр, а с содержанием 8 % спирта - 4,79 гривны за литр.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", инициатива обеспечит приведение размеров ставок налогов в соответствии с инфляционными процессами в экономике, а также повысит эффективность взимания отдельных налогов и погашения налогового долга.