Правительство Украины решило поднять налоги: что предусматривает законопроект

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об увеличении ставок налогов , акцизов и других платежей в государственный бюджет. Документ касается как предприятий, так граждан Украины.

Кроме того, предлагается ввести для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения минимального налогового обязательства с 1 гектара такой земли.

В части платы за землю:

В части рентной платы за специальное использование воды:

В части рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

В части налога на добавленную стоимость:

В части налога на прибыль предприятий:

В части налога на доходы физических лиц:

В части администрирования налогов и сборов:

Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты, которыми предлагается:

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что подготовило проект изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроект даст возможность собирать с плательщиков дополнительно более 60 млрд гривен в год.

Отметим, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.